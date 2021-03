Tweede dodelijk slachtoffer na instorting balkon in Luik

OCAD: “Oppassen dat jihadisme en rechts-extremisme elkaar niet wederzijds gaan versterken”

12:47 Vijf jaar na de aanslagen in Brussel is er veel gebeurd op het vlak van terrorismebestrijding. De regering nam heel wat maatregelen en de samenwerking tussen de verschillende diensten werd opgeschroefd. Sinds januari 2018 staat het algemene dreigingsniveau in ons land op 2. "Toch is er geen reden om op onze lauweren te rusten", waarschuwt het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).