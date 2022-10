Tweede dag begrotingsconclaaf gestart, energie ligt nog steeds op tafel

Het kernkabinet van de federale regering heeft zaterdag de hele dag vergaderd over de opmaak van de begroting voor 2023 en 2024. De federale regering heeft zondag om 10 uur haar begrotingswerkzaamheden hervat. Op de tafel liggen dezelfde dossiers als gisteren: energie, competitiviteit en de begrotingstabel. Over één ding is iedereen het eens: het zijn geen makkelijke gesprekken.

Het kernkabinet zat gisteren sinds 10.00 uur samen in de Wetstraat 16 voor het begrotingsconclaaf. Omstreeks 01.00 uur vannacht was de vergadering afgelopen.

De premier heeft in de loop van zaterdagavond een tijdlang bilaterale gesprekken gevoerd, maar er vond ook nog een plenaire onderhandeling plaats over de meervragen van de verschillende partijen. Definitieve beslissingen zijn naar verluidt niet afgeklopt.

Vanaf zondagmorgen zit de kern opnieuw samen. Tegen dinsdagnamiddag moet er een akkoord zijn, want dan staat de state of the union van de eerste minister in de Kamer geprogrammeerd.

Voor de vergadering werd verdergezet, kon onze redactie al enkele reacties sprokkelen. “In een periode dat er grote verliezers zijn - mensen die hun facturen niet kunnen betalen - maar ook grote winnaars - mensen die overwinsten boeken -, denk ik dat we die overwinsten moeten belasten”, bleef minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), bij haar standpunt.

“Wij willen dat in deze moeilijke tijden gezinnen die het moeilijk hebben, hardwerkende kleine bedrijven die het moeilijk hebben, dat die kunnen geholpen worden”, zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Maar tegelijkertijd moet je er natuurlijk voor zorgen dat die begroting robuust is en in orde is voor de toekomst.” Volgens Vandenbroucke kan je als overheid die “hardwerkende kleine bedrijven” helpen “zonder dat je de sociale zekerheid in moeilijkheden brengt”.

“Het zal allemaal misschien wat minder zijn dan we hadden gehoopt”, zei minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter (Groen), over de loonsopslag die ze aan de ambtenaren had beloofd. “Er zal zeker iets zijn voor de sectorale akkoorden voor politie en ambtenaren”, voegde ze eraan toe. “Zeven procent zal het niet worden, maar we willen wel iets doen.”

“Er zijn duidelijk overwinsten in de energiesector en niemand kan in deze crisis zulke overwinsten maken”, was de reactie van minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo).

“We moeten de burgers beschermen tegen de energieprijzen, maar we mogen vooral ook de bedrijven en het concurrentievermogen niet vergeten”, zei minister van Zelfstandigen, David Clarinval (MR).

