Tweede coronaprik voor 12- tot 15-jarigen al na drie weken in plaats van vijf om tieners volledig te beschermen tegen start schooljaar

De tussentijd bij het Pfizer-vaccin lag oorspronkelijk al op drie weken, maar werd in het voorjaar net tot vijf weken verlengd om sneller meer mensen een eerste prik te kunnen geven. Maar doordat we nu aan het einde van de vaccinatiecampagne zitten is er ruimte om het interval opnieuw in te korten. Er is genoeg voorraad beschikbaar, onder andere dankzij de federale herverdeling van de vaccins. Zo kreeg Vlaanderen vorige week bijna 72.000 extra Pfizer-dosissen van Brussel en de Duitstalige gemeenschap, die de twee regio’s niet meer nodig hadden. Ook de week ervoor werden er al vaccins getransfereerd.

Concreet wordt het interval bij Pfizer in Vlaanderen nu teruggebracht naar 21 dagen, met een marge van twee dagen ervoor of erna. Wie al een afspraak heeft, of z’n eerste prik al gehad heeft, kan zijn tweede prik niet vervroegen. Een volledige flexibiliteit voor de tweede prik is door de hoge vaccinatiegraad en het drukke schema van de vaccinatiecentra deze maand voorlopig nog niet mogelijk, zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In Wallonië kan iedereen sinds kort zijn tweede prik wel zelf flexibel inboeken binnen een periode van 19 tot 42 dagen na de eerste.

Start schooljaar

Het Pfizer-vaccin is het enige dat in de Europese Unie is goedgekeurd voor minderjarigen. Het zijn dan ook vooral de 12- tot 15-jarigen en de nog niet uitgenodigde 16- en 17-jarigen die van de ingekorte termijn zullen kunnen profiteren. Op die manier wil Zorg en Gezondheid de volledige vaccinatiegraad bij de kinderen voor de start van het schooljaar al zo hoog mogelijk krijgen, aldus Moonens. Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging.

Vrijwillig

De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten vorige week om de vaccinatie voor de tieners mogelijk te maken, na een advies van de Hoge Gezondheidsraad. In zijn advies gaf de HGR weliswaar de voorkeur om 12- tot 15-jarigen niet systematisch uit te nodigen, maar om te kiezen voor een expliciete opt-in-procedure. Vlaanderen besliste desondanks om toch systematisch elke 12- tot 15-jarige een uitnodigingsbrief te sturen, al blijft vaccinatie zoals bij de rest van de bevolking volledig vrijwillig.

De eerste brieven vertrekken morgen, de effectieve inentingen starten in de loop van volgende week. Hoeveel uitnodigingen elk vaccinatiecentrum deze week al zal kunnen uitsturen, hangt per centrum van de aantallen beschikbare vaccins af.

Toestemming

Tieners die gevaccineerd willen worden, hebben daarvoor wel de toestemming van de ouders of een voogd nodig. Dat kan in het vaccinatiecentrum zelf als de ouder of voogd meegaat, aan de medewerkers is gevraagd om bij de vaccinatie extra tijd te voorzien voor vragen. Tieners die alleen naar het vaccinatiecentrum gaan, zullen een schriftelijke toestemming nodig hebben. Zorg en Gezondheid heeft daarvoor een voorbeeldbrief opgesteld.

Ook zullen tieners zich kunnen inschrijven op de reservelijst Qvax om zo sneller aan de beurt te komen. Daarbij zullen wel extra adviezen gegeven worden over de vaccinatie en moet er eveneens toestemming van de ouders of een voogd zijn.

In sommige centra werden vorige week al de eerste 12-jarigen gevaccineerd via open vaccinatiemomenten zonder uitnodiging. Ook die zullen in de loop van de komende weken op verschillende plaatsen nog georganiseerd worden.

