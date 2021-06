Tweede AstraZeneca-prik vervroegen voor 65-plussers en risicopatiënten? “Onze mailbox puilt uit, maar pas belofte bij zekerheid over de leveringen”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zegt op dit moment nog geen belofte te kunnen doen om 65-plussers en risicopatiënten die een eerste coronaprik van AstraZeneca hebben gekregen, vroeger dan gepland hun tweede prik te geven. Voor hen staat de termijn momenteel nog op twaalf weken, en pas als er zekerheid is over een grote AstraZeneca-levering over twee weken, kan hun tweede vaccinatie eventueel vervroegd worden van augustus naar juli. Dat hebben Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid Dirk Dewolf gezegd op de wekelijkse persbriefing rond de vaccinatiecampagne.

Enkele weken geleden werd beslist om vanaf einde mei de termijn tussen twee AstraZeneca-prikken in te korten van twaalf naar acht weken, om mensen zo sneller een volledige bescherming te bieden. Voor wie al een eerste prik had gekregen, bleef de termijn wel op twaalf weken.

Maar het gevolg daarvan is dat heel wat 65-plussers en risicopatiënten die al een keer met AstraZeneca gevaccineerd waren, nu net als allerlaatsten volledig beschermd zullen zijn, sommigen zelfs pas eind augustus. In het licht van de opkomende Indiase variant maken veel burgers zich daar ongerust over. “Onze mailbox puilt uit van de vragen over het inkorten van het interval voor AstraZeneca voor de risicopatiënten”, gaf Dewolf toe.

Te onbetrouwbaar

Toch kan het Agentschap Zorg en Gezondheid niet meteen goed nieuws geven. “Op dit moment is er nog geen algemene inkorting van het interval mogelijk”, aldus Dewolf. De reden is volgens hem dat AstraZeneca gewoonweg te onbetrouwbaar is in zijn beloftes voor toekomstige leveringen.

Vandaag zijn er nog ongeveer 744.000 burgers die een tweede AstraZeneca-prik moeten krijgen. 572.000 onder hen zijn 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. 310.000 onder hen zullen die tweede prik volgens de huidige stand van zaken na 19 juli krijgen, waarvan weer 209.000 pas na 2 augustus.

Maar als Zorg en Gezondheid nu al belooft al die mensen naar voren te halen, en AstraZeneca niet levert wat er beloofd is, ontstaan er begin juli voorraadtekorten, klinkt het. “Pas wanneer de grote levering voor de week van 21 juni verzekerd is - 443.880 dosissen - kunnen er engagementen worden aangegaan om het interval te korten”, zei Dewolf. “Pas als die vaccins er zijn, willen we de mensen die in augustus een tweede prik van AstraZeneca krijgen, de kans geven hun interval te vervroegen.”

De inkorting van de termijn zal in dat geval vrijwillig gebeuren, aangezien sommige mensen bijvoorbeeld net hun vakantie hebben gepland met de twaalf weken in het achterhoofd. Het Qvax-platform zal gebruikt worden zodat mensen zich daar zelf op kunnen inschrijven.