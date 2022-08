Twee vrienden verpulveren wereldrecord ‘meeste landen bezocht in 24 uur’: “30 landen bezocht en nog 45 minuten over”

Brussel Bestuurder die inreed op terras aangehou­den voor poging doodslag

M.G., de 28-jarige man uit Sint-Joost-ten-Node die vrijdagmiddag inreed op een terras in Brussel, is aangehouden voor poging doodslag. Dat bevestigt het Brusselse parket. Zijn advocaat wil op vraag van haar cliënt niets kwijt over de zaak.

28 augustus