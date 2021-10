Twee vermiste kinderen aangetroffen bij man die bekend staat voor feiten van kinderporno: politie treft man in slip aan

Bouchez over behoud van belasting­voor­deel voor tweede woning: "Waar moeten mensen hun geld anders opzijzet­ten?”

13:55 Premier Alexander De Croo heeft deze week, na ellenlange begrotingsgesprekken, zijn ‘State of the Union’ voorgesteld. De Croo zei taboes te willen doorbreken, maar raakte niet aan het belastingvoordeel voor een tweede of derde woning. Iets waar de MR van voorzitter Georges-Louis Bouchez op hamerde. “Mensen die in België investeren in een tweede of misschien zelfs derde eigendom zijn niet per se rijk”, zei de MR-voorzitter daarover bij de Zevende Dag. “Als mensen geld willen opzijzetten, waar moeten ze dat dan doen?”