Twee verdachten van La Boum geïdentificeerd na opsporingsbericht

Wernhout/Wuustwezel/Hoogstraten Na vondst overleden baby: Nederland­se politie zet duikers in en houdt nog altijd ernstig rekening met piste van Vlaamse moeder

16 mei De politie in het Nederlandse Wernhout organiseert vandaag een zoekactie in het meer bij het bungalowpark aan de Wernhoutsbrug in het kader van het onderzoek naar de vondst van de overleden baby eerder deze week. De politie gaat er nog altijd vanuit dat de kans groot is dat de moeder net over de grens in Wuustwezel of Hoogstraten woont.