Twee twintigers sterven in vuurzee na crash met Ferrari

VeloVeilig de toekomst in: dit kunnen we nog leren van het buitenland en dit leert het buitenland van ons

Waar Denemarken - en vooral Kopenhagen - en Nederland altijd hét mekka voor de fietser waren, lijkt vandaag Vlaanderen koploper te worden. Het buitenland kijkt met grote ogen naar onze fietsstraten en onze fietsvergoeding. De eindmeet is evenwel nog niet bereikt: in andere landen ligt omgekeerd ook nog een schat aan goede voorbeelden te rapen om VeloVeilig de toekomst in te fietsen.