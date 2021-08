Twee toestellen met 400 geëvacueerden landen straks op Melsbroek

Biden tijdens toespraak over evacuaties: “Discussie gaande om militairen langer in Kaboel te houden”

6:17 De Amerikaanse president heeft zondag om 22.00 uur Belgische tijd nog een toespraak gehouden over de toestand in Kaboel en de evacuaties. De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kaboel te houden. Joe Biden zei zondagavond “te hopen dat het niet nodig is”, maar “er is een discussie gaande om te verlengen”. Een mogelijke verlenging van de Amerikaanse aanwezigheid zint de taliban echter niet. Woordvoerder Suhail Shaheen heeft het in een interview met het Britse Sky News over “een rode lijn”.