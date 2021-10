“Twee spuiten bieden voorlopig écht voldoende immuniteit”

To ‘boosterprik’ or not to ‘boosterprik’? Nu de coronacijfers weer in de lift zitten, rijst de vraag of die twee spuiten alleen nog wel hun werk doen. “Er is écht geen enkele wetenschappelijke aanwijzing dat de immuniteit bij de jonge, gezonde bevolking aan het afnemen is”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie.