Twee skicentra in de Oostkantons open

Btw-verlaging op energiefac­tuur nog niet voor meteen, premier De Croo vreest voor overheids­bud­get

De tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit en gas naar 6 procent lijkt er nog niet meteen te zullen komen. In de regering worden allerhande voorstellen in detail en in de diepte bekeken, antwoordde premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdagmiddag op vragen in de Kamer. Hij waarschuwde ook voor de impact van mogelijke maatregelen op de overheidsfinanciën.

13 januari