Twee rijstroken dicht in Kennedytunnel door ongeval met vrachtwagens: meteen aanzienlijke file, Liefkenshoektunnel tolvrij

In Antwerpen zijn dinsdagmiddag twee van de drie rijstroken in de Kennedytunnel richting Nederland versperd geraakt door een aanrijding tussen twee vrachtwagens en een personenwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Omdat de verkeershinder in de omgeving meteen aanzienlijk is, is de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.