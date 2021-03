Twee patiënten met langdurige coronaklachten getuigen in Kamercommissie: “Medische opvolging verloopt rampzalig”

Vlaanderen diende meer dan 73 procent ontvangen vaccins toe, Brussel nog maar 40 procent

2 maart In Vlaanderen is 96 procent van de ontvangen Pfizer-vaccins toegediend. Bij de andere vaccins ligt dat cijfer nog veel lager: 30 procent van de geleverde Moderna-vaccins is gezet, bij AstraZeneca is dat nog maar 19 procent. In totaal gaat het in Vlaanderen om 73 procent van de geleverde vaccins die zijn toegediend, terwijl dat in Brussel bijvoorbeeld maar 40 procent is. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwe leveringscijfers van het federaal agentschap voor de geneesmiddelen FAGG.