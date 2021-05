Twee overdekte attracties in Walibi waren zaterdag gewoon open

WaverEnkele honderden bezoekers van Walibi Belgium hebben zaterdag aangeschoven voor twee overdekte attracties. ‘Het Paleis Van De Geest’ en de ‘Popcorn Revenge’ waren twee uur lang open, melden de Sudpresse-kranten dinsdag. Een test in aanloop naar 9 juni, klinkt het bij het Waverse pretpark. Een test-event dus, al is daar geen toestemming voor gevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken. “Het gebeurde op eigen initiatief.”

De pretparken in ons land zijn sinds 8 mei weer open, al moeten binnenattracties nog wachten tot woensdag 9 juni. Duidelijk toch? Het neemt niet weg dat afgelopen zaterdag rond het middaguur een opmerkelijke foto werd geplaatst op de Facebookpagina Theme Park Channel. Te zien is hoe bezoekers aanschuiven voor draaiend huis ‘Het Paleis Van De Geest’. Ook de Popcorn Revenge bleek een tijd lang open.

Een woordvoerster van Walibi Belgium verklaarde aan Sudpresse dat “300 mensen per attractie werden toegelaten, een kwart van de gebruikelijke capaciteit per uur.” Bedoeling was na te gaan of “we een goede ventilatie en een goed CO2-niveau hadden.” Op affichageborden stond volgens het pretpark aangegeven dat het om een Covid-test ging. Al geeft de woordvoerster toe dat voor dit test-event geen toelating was gevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken. “Het gebeurde op eigen initiatief.”

Het was Sudpresse zelf die gouverneur van Waals-Brabant Gilles Mahieu daarover op de hoogte bracht. Of dergelijke test-events mogen plaatsvinden zonder ministeriële toestemming is hij kort en bondig: “Neen! Dit soort situaties maakt me kwaad.”

Op de website van Walibi staat eveneens vermeld dat achtbaan Psyké Underground, de Sirocco van vroeger die later omgedoopt werd in Turbine, gewoon open is. Nochtans is deze “volledig overdekt”. In een reactie aan gespecialiseerde pretparkwebsite Looopings.nl verklaarde een woordvoerster dat “de wachtrij zich in de openlucht bevindt en de attractie verlucht wordt.”

Ook Steve Van de Kerkhof, directeur van de Plopsa-pretparken, is daarover ‘not amused’ . “De Vlaamse pretparken houden zich allemaal aan de regels”, liet hij optekenen aan Looopings. “Dat men er in Waver voor kiest om de regels te negeren, is zeer slecht voor de reputatie van de hele branche.”

