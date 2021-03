Twee opgepakte advocaten in ‘Operatie Sky’ blijven aangehouden

48 personen opgepakt, 200 huiszoekingen, 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro cash geld in beslag genomen . Dat zijn de indrukwekkende cijfers van operatie Sky. De opgepakte advocaten in de zaak zijn S.M. en J.H. die gebruik maakten van de Sky ECC-telefoons. M. is gisteren al aangehouden. Ook J.H. is vanmorgen door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De twee advocaten worden beticht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het doelwit van de indrukwekkende operatie was het geliefkoosd communicatiemiddel van de drugskartels, de Sky ECC-cryptofoon. De speurders onderschepten in totaal 1 miljard criminele berichten. “In de Antwerpse scene zien we toptargets die gelijktijdig meerdere cocaïnetransporten aansturen, goed voor tonnen cocaïne en wekelijkse money drops voor miljoenen euro’s”, klonk het.

Beide advocaten zijn afkomstig uit de stal van strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. M. was medewerker op zijn kantoor, tot twee jaar geleden. M. heeft zich net als enkele jongere advocaten de jongste jaren sterk geprofileerd in drugszaken. Hij kwam ook in de picture als advocaat van een van de hoofdverdachten in de tunnelroof op de bank de Belgiëlei in Antwerpen.

Nickname

Advocaat S.M. maakte er geen geheim van dat hij communiceerde via een Sky-telefoon. Hij zou daar onder de nickname “Sher” belastende berichten hebben verstuurd aan drugsverdachten. De advocaat zou ontkennen dat hij achter die nickname “Sher" schuilgaat.

J.H. is sinds twee jaar stagiair op het kantoor van Vandemeulebroucke. Hij kwam meer in de picture nadat Vandemeulebroucke vorig jaar werd veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij is in beroep gegaan tegen die veroordeling.

Volgens Vandemeulebroucke heeft er gisteren geen huiszoeking plaatsgevonden in zijn kantoor. Hij is niet betrokken in het Sky-onderzoek.