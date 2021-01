“Twee op tien. Zijn neus is te dik, echt lelijk”: lerares kraakt in TikTok-video uiterlijk van haar studenten af

In Wallonië is de nodige commotie ontstaan omtrent een smakeloze TikTok-video. Op de beelden is te zien hoe een lerares uit Herstal (Luik) het uiterlijk van haar studenten afkraakt. “Twee op tien. Zijn neus is te dik. Lelijk, lelijk, lelijk”, klinkt het op een bepaald moment zelfs. Het filmpje is intussen van sociale media verwijderd, de directrice van de school laat de zaak niet rusten.