Twee op drie Vlamingen laten auto vaker staan door dure brandstof: helft van hen neemt frequenter fiets

Coronacri­sis veroorzaak­te sterke daling van investerin­gen in Belgische economie

De coronacrisis heeft in 2020 geleid tot een sterke daling van de investeringen in de Belgische economie. Dat heeft het Federaal Planbureau becijferd in een studie. Het totale investeringsvolume nam in het eerste coronajaar met 6,2 procent af. Dit terwijl de investeringen tussen 2013 en 2019 gemiddeld nog met 3,7 procent toenamen.

22 september