Twee op de drie Vlaamse sociale voordelen toegekend op basis van statuut

Monsterver­lies dreigt voor ziekenhui­zen: “Financie­ring moet structu­reel anders”

18 november De financiële situatie van de Belgische ziekenhuizen was voor de coronacrisis al erg kwetsbaar, maar Covid-19 heeft een bijzonder zware impact op hun financiën. Zonder compensaties van de overheden, zouden de gezamenlijke courante verliezen in 2020 kunnen oplopen tot meer dan 2 miljard euro, blijkt uit een eerste prognose van Belfius. "De coronacrisis duidt aan dat het financieringssysteem op het einde van zijn krachten is. Er is nood aan een hervorming", zegt Veronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius.