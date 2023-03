Twee op de drie Belgische gezinnen niet financieel weerbaar: zo wapen je jezelf tegen onverwachte tegenslagen

Bijna 2.200 Belgen krijgen maximumpen­si­oen van 7.813 euro per maand

2.187 gepensioneerde Belgen krijgen vandaag het maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand. Zo schrijft Het Belang van Limburg vandaag op basis van cijfers van de Federale Pensioendienst. Netto blijft ongeveer de helft hiervan over, ongeveer zo'n 3.900 euro per maand.