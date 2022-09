Twee op de drie Belgen vrezen energiefactuur niet te kunnen betalen

De Croo: “Vrijheid betekent in deze tijd mogelijk iets anders dan enkele jaren geleden”

"Tijdens Covid hebben we beslissingen moeten nemen die niet de eenvoudigste waren. Ben ik de politiek in gegaan om te bepalen hoeveel mensen u bij u thuis mag ontvangen? Om een avondklok in te stellen? Nee, dat is tegengesteld aan alles waar ik voor sta." Dat heeft eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) gezegd tijdens het congres dat zijn partij zaterdag hield in Antwerpen.

18 september