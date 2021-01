Twee nieuwe besmettingen met Britse coronavariant in ons land

Bereidheid om zich te laten vaccineren enorm gestegen bij artsen

8 januari De bereidheid om zich te laten vaccineren is enorm gestegen bij artsen in ons land. Dat blijkt uit een enquête die Medische Wereld, dat opleidingen verzorgt in de sector, de voorbije maand hield bij duizend artsen. Meer dan 90 procent wil zich laten vaccineren, klinkt het. De organisatie roept ook op tot een switch in de vaccinatiestrategie.