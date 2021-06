Twee meerderjarigen blijven aangehouden in zaak rond groepsverkrachting, jongste dader is amper 14 jaar

Op kamp of vakantie in de Ardennen deze zomer? In deze 27 zones in Wallonië mag je zwemmen

12:11 Met zonnig weer kan je deze zomer in Wallonië bij 27 vijvers en waterlopen terecht voor een verfrissende duik. De lijst is maandag gepubliceerd en telt een nieuwe en twee heropende badzones . Het zwemseizoen loopt tot 30 september, een maand langer dan normaal. Jeugdbewegingen die een kamp in de Ardennen plannen weten dus waarheen als de zon van de partij is.