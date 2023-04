Twee medewerkers van Sihame El Kaouakibi vanaf vandaag aan het werk: “We zijn hier niet met rancune”

Eind maart besliste de Brusselse kortgedingrechter dat El Kaouakibi recht had op twee halftijdse medewerkers. De Vlaamse overheid moest een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden aan de twee kandidaat-administratieve medewerkers die het parlementslid had voorgedragen. Zo niet, zou de overheid een dwangsom van 250 euro per dag moeten betalen, met een maximum bedrag van 100.000 euro.

Begin 2021 barstte het schandaal rond El Kaouakibi los. Het parlementslid zou middelen die bestemd waren voor haar jongerenproject Let’s Go Urban hebben doorgesluisd naar enkele andere van haar vzw’s. Het Vlaams Parlement hief in het kader van dat onderzoek de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi op.

KIJK. Sihame El Kaouakibi blikt terug op fraudezaak in eerste interview: “Ze hebben misschien mijn ego kapot gemaakt, maar ik zit hier nog altijd”

Kort nadat het schandaal uitbrak, ging El Kaouakibi in ziekteverlof. Enkele maanden later kondigde ze aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd. El Kaouakibi was het niet eens met de weigering en stapte naar de kortgedingrechter, die haar uiteindelijk gelijk gaf.

“Wij gaan vanaf vandaag als medewerkers van onafhankelijk parlementslid @sihame.elkaouakibi aan de slag, die had gehoopt 6 maanden geleden al ondersteuning te krijgen voor haar voorbereidingen om zich terug na ziekte te kunnen inwerken”, schreef Schrauwen vandaag op Instagram. “En neee we zijn hier niet met negatieve emoties of rancune. Mààr we gaan hier wel eens de gordijnen optrekken”, ging hij voort.

