Twee kinderen omgekomen bij achtervolging na verkeersruzie in Moeskroen

Erpe-Mere/Diest Uitschui­ver onder vrachtwa­gen in eerste sneeuw kent dodelijk afloop: Ian (31) week na ongeval overleden

13 februari De 31-jarige Ian M. uit Diest die zaterdagavond in Bambrugge (Erpe-Mere) in de eerste sneeuw na een slippartij onder een vrachtwagen belandde, is donderdagavond overleden.