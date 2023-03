Twee keer bijzitter geweest? Dan kan u vanaf 2024 een vrijstelling vragen

Een ziektebriefje dat al weken op voorhand ingediend is of een plotse zakenreis naar het buitenland: om niet te moeten bijzitten op verkiezingsdag, worden vaak de zotste excuses verzonnen. Maar er zijn ook mensen die verkiezing na verkiezing moeten komen opdraven om te zetelen in de stem- of telbureaus. Daar komt vanaf de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei 2024 verandering in. De overheid zal vanaf dan bijhouden wie al bijzitter is geweest. Wie dat in de toekomst twee keer heeft gedaan, kan bij een derde (of vierde of vijfde of…) oproep om een vrijstelling vragen.