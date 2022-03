“Twee jongste kerncentrales pas klaar in 2027"

Door de late beslissing van de federale regering om de twee jongste kerncentrales langer open te houden zullen die pas in 2027 klaar zijn. Dat zei Thierry Saegeman, de CEO van Engie België, in het een debat met De Tijd. De CEO van het energiebedrijf Engie België, Thierry Saegeman, maakt zich ernstig zorgen over de beslissing van de federale regering om twee kerncentrales tot 2035 open te houden. "We zeggen al twee jaar dat die beslissing te laat komt door de obstakels die we al vaak beschreven hebben", zei hij in het debat.