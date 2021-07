Twee jongeren die na positieve coronatest van Spanje naar België terugkeerden, opgenomen in ziekenhuis

Een twintigtal Belgische jongeren die in Spanje positief testten voor het coronavirus, keerden de afgelopen dagen toch terug naar ons land. Katrien Corens van reisorganisatie Jongerentravel bevestigt dat de jongeren daarvoor vliegtuigtickets kregen van hun ouders. VTM NIEUWS vernam vanavond ook dat twee besmette, teruggekeerde jongeren in het ziekenhuis zijn opgenomen. Reisorganisatie Summer Bash bevestigt dan weer dat nog 27 jongeren die met hen meereisden, naar België zijn teruggevlogen zonder eerst een coronatest af te leggen.

De jongeren, die aan de Costa Brava op feestvakantie waren met Jongerentravel.be, testten allemaal positief met een PCR-test die werd afgenomen in officiële Spaanse testcentra. Toch konden ze zomaar terugvliegen naar België. De jongeren weigerden gebruik te maken van de bussen die werden ingelegd door Jongerentravel.be en stapten op het vliegtuig met een ticket dat hun ouders voor hen hadden gekocht.

Daarvoor maakten ze gebruik van een achterpoortje in het systeem. Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst immers enkel hun Passenger Locator Form (PLF-formulier) voorleggen. Wie geen coronacertificaat heeft, moet zich laten testen na terugkeer in België, en in quarantaine blijven tot het resultaat van de test negatief is. Vliegtuigmaatschappijen vragen dus geen negatieve PCR-test van Belgen die willen terugkeren naar hun thuisland.

“Wij wisten niet dat ze met het vliegtuig gingen vertrekken”, zegt Katrien Corens, zaakvoerder van Jongerentravel.be, aan VTM NIEUWS. “Wij staan daar absoluut niet achter. We hebben al die regelingen getroffen zodat iedereen veilig en covid-proof in quarantaine kon terugkeren en dan komen we via onze monitoren te weten dat er vrolijk op Facebook en Instagram filmpjes verschijnen van diezelfde jongeren die op het vliegtuig zitten. Wij waren verbolgen.”

Lijsten doorgespeeld

“Ik noem dat puur egoïsme”, aldus Corens. De zaakvoerder deelt mee dat lijsten met namen van alle jongeren die deelnamen aan de reis worden doorgespeeld aan het tracingcenter in België en het ministerie van Volksgezondheid, inclusief informatie over de uitslag van hun Spaanse PCR-test.

Bovendien moeten alle jongeren die momenteel nog in Spanje verblijven en negatief testten, ook teruggehaald worden. De overheid acht het te gevaarlijk om hen op het vliegtuig te zetten, dus er worden extra bussen ingelegd. Het ministerie van Volksgezondheid en het agentschap Zorg en Gezondheid beschouwen die jongeren immers als hoog risico.

Twee jongeren in ziekenhuis

VTM NIEUWS vernam vanavond dat twee van de besmette, teruggekeerde jongeren in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het is nog onduidelijk of zij terugkeerden met het vliegtuig of met de bus.

Summer Bash liet vanavond aan VTM NIEUWS weten dat 27 Belgische jongeren zijn teruggekeerd zonder eerst een coronatest af te leggen in Spanje.

Viroloog Steven Van Gucht wijst erop dat wie in het buitenland besmet raakt, volgens de procedure daar in quarantaine moet blijven. Wie die regels aan zijn laars lapt, riskeert immers anderen te besmetten. “Eigenlijk is het de bedoeling dat je in het buitenland in quarantaine gaat, als je daar besmet wordt of in contact komt met een hoogrisicocontact”, klinkt het.

