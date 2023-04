Twee jonge aanranders moeten niet terug naar cel na zelfmoord 14-jarige: hof van beroep ziet geen duidelijk aanwijsbaar verband

Gloeiende ruzie tussen Theo Francken en staatsse­cre­ta­ris de Moor over asielcen­trum in Grimbergen: “Wat stelt u voor, hen op straat laten?”

Het zit er wéér bovenarms op tussen Theo Francken (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Ook dit keer was er niet veel nodig om de lont aan het kruitvat te steken. Enkele tweets van Francken over de komst van een asielcentrum in Grimbergen waren voldoende. De Moor reageerde er meer dan furieus op. Waar gaat hun online ruzie juist over?