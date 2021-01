Twee jaar na massale betoging maakt Rise for Climate balans op: “Doelstellingen zijn gezet, maar acties moeten volgen”

“Er is duidelijk een wereld voor de klimaatmarsen en een wereld na de klimaatmarsen”, zegt Karen Naessens van Rise for Climate. “We hebben een mobilisatie gezien waar niemand van ons zich aan verwacht had en we hebben gezien wat ‘people power' kan betekenen. De situatie is nog altijd verre van rooskleurig, maar er is een klein beetje hoop. Dit is het moment om trots te zijn op wat we in beweging hebben gezet en om moed te rapen om verder te gaan. Er zijn grote doelstellingen vastgelegd en dat is mooi, maar nu moeten er acties volgen en daarvoor moeten we druk op de ketel blijven zetten. De politici moeten weten dat we blijven meekijken over hun schouders.”