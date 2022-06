Twee jaar en 16.000 coronadoden later: luchtkwaliteit in woonzorgcentra nog steeds blinde vlek

Na vijf maanden een spoor naar vermiste Natacha de Crombrugg­he in Peru? “Politie doorzoekt huis waar ze enkele uren voor verdwij­ning gefeest zou hebben”

Er is mogelijk een spoor in de verdwijningszaak van Natacha de Crombrugghe in Peru. De politie gaat een huis doorzoeken waar onze landgenote enkele uren voor haar verdwijning nog gefeest zou hebben. Volgens verschillende getuigen zou haar lichaam zich daar kunnen bevinden, meldt de Peruviaanse pers. Er zal onder meer getest worden op verborgen bloedsporen. Natacha is inmiddels ruim vijf maanden spoorloos.

29 juni