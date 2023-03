De schuchtere Dietwin H. verliet vanochtend zonder een woord de rechtbank. Een beetje zoals in mei 2018, toen zijn manager Kevin Lapeire hem binnengelaten had in Oudenburg. Daar woonde Lapeires ex Caroline Dombrecht (46) met haar drie kinderen - toen tussen 12 en 17 jaar. Lapeire - een professionele clown - zei op een gegeven moment dat hij “iets moest tonen want dat er iets was gebeurd”. Hij nam Dietwin H. mee naar de garage, waar de doodgestoken en gewurgde Caroline Dombrecht onder een laken lag. Hij nam de jodelaar ook mee naar een kamer boven, waar haar drie kinderen vastgebonden zaten. Dietwin H. zag de angst in de ogen van de kinderen, maar deed alsof hij niets had gezien. Dietwin H. vertikte het om iemand te verwittigen. Naar eigen zeggen vreesde hij zelf voor zijn zijn leven. Dietwin H. ging vervolgens naar huis rustig iets eten om daarna op bezoek te gaan bij zijn vader in het rusthuis. Daar volgde hij op zijn gsm live het nieuws. Zijn kameraad Kevin Lapeire stond intussen op een dak in Bredene in de lucht te schieten. De rechtbank neemt het Dietwin H. kwalijk dat hij zélfs toen nog niet de politie verwittigde over de drie kinderen. Dietwin H. kondigde zijn excuses aan tijdens het proces ten gronde.