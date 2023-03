Twee jaar cel voor ‘jodelaar’ die kinderen achterliet bij de moordenaar van hun mama: "Door hém zijn ze het vertrouwen in de mens kwijt”

Slechts een op de tachtig werknemers met bedrijfswa­gen ruilt die in voor mobili­teits­bud­get

Slechts een op de tachtig bedienden met een bedrijfswagen heeft die wagen ingeruild voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt maandag uit een analyse van SD Worx bij meer dan 36.000 werkgevers en meer dan 1,1 miljoen werknemers. Het aandeel werknemers met een mobiliteitsbudget is in 2022 wel bijna verdubbeld, van 0,10 procent in 2021 naar 0,18 procent, maar blijft dus beperkt. Met het federale mobiliteitsbudget ruilen medewerkers hun wagen in voor een budget, waarmee ze zelf hun mobiliteit duurzaam invullen. Voorlopig komen enkel bedienden met een bedrijfswagen in aanmerking.