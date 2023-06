Twee Iraniërs die deelnamen aan betoging in Brussel getuigen: “Onze moeder in Iran werd maandagnacht aangepakt door de Iraanse geheime dienst”

“Babyli­chaam­pje dat werd gevonden op parking van medisch centrum in Doornik was wellicht al jaren dood”

Er is meer duidelijkheid over de dood van de baby, die vorige week op de parking van een medisch centrum in Doornik, in de provincie Henegouwen, werd gevonden. Uit de autopsie blijkt dat het kindje wellicht al enkele jaren dood is. Mogelijk is het doodgeboren.