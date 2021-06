Twee gratis PCR-tests al vanaf 6 jaar, testcentra bezorgd voor stormloop

Voor volwassenen gelden de gratis tests enkel voor wie nog niet de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren. Concreet gaat het om mensen boven de 18 jaar die nog niet de uitnodiging hebben gekregen voor hun volledige vaccinatie (dus twee prikken, behalve bij het vaccin van Johnson & Johnson waarvoor slechts één prik nodig is). Bij die datum telt de overheid nog drie weken extra, want wie de datum heeft gekregen, is uiteraard nog niet meteen gevaccineerd en beschermd.

Lees ook PREMIUM Zorgeloos reizen met het coronacertificaat in het vooruitzicht: dit is wat u moet weten voor vertrek

Ook kinderen (vanaf 6 jaar) krijgen twee gratis PCR-tests, hoewel kinderen jonger dan 12 jaar niet verplicht zullen worden om zich na een reis te laten testen in ons land. Minister Vandenbroucke merkt op dat er wel een aantal andere landen die voorwaarde zullen opleggen vanaf 6 jaar, wanneer je per definitie dus niet gevaccineerd bent. Voor de groep jongeren van 6 tot en met 17 jaar zal de overheid daarom twee gratis PCR-tests ter beschikking stellen.

Kostprijs

Het is de bedoeling de gratis tests beschikbaar te maken via een code. Over de kostprijs bleef minister Vandenbroucke voorzichtig. Volgens een “middenschatting” komt die uit op zowat 40 miljoen euro, al is die wel afhankelijk van een aantal parameters. Bijvoorbeeld: hoe “groen” zijn de bestemmingen waar we deze zomer naartoe reizen, hoe gaat de vaccinatiecampagne vooruit en hoeveel mensen bezoeken festivals?

Stormloop

In de testcentra heerst wat ongerustheid. Zij verwachten een stormloop deze zomer. “Hoeveel testen zullen we moeten afnemen en wat verwacht men van ons?”, zo zegt dokter Jan Stroobants, verantwoordelijke van de test- en vaccinatiecentra in Antwerpen. Af en toe is er zelfs sprake van agressie.

Reisregels

Wie deze zomer terugkeert uit een rode zone, moet niet in quarantaine indien je minstens twee weken volledig gevaccineerd bent. In het geval van Johnson & Johnson is dat dus twee weken na de eerste en enige prik, bij de andere vaccins (Pfizer, Moderna en AstraZeneca) twee weken na de tweede prik. Zonder volledige vaccinatie moet je een negatieve PCR-test voorleggen of met een herstelbewijs kunnen aantonen dat je door een vroegere besmetting nog beschermd bent tegen het coronavirus.