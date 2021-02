Twee gezinnen vechten verbod op niet-essentiële reizen aan bij Raad van State

Het Franse echtpaar woont sinds 1999 in Brussel, maar heeft ook een appartement in Parijs waar ze enkele maanden per jaar verblijven. Ook het gezin uit Waver heeft een tweede verblijf in Frankrijk, waar het enkele maanden per jaar woont, schrijven la Libre Belgique en la Dernière Heure. Het is voor hen echter verboden om naar Frankrijk te reizen omdat het niet om een noodzakelijke reis gaat.

In hun verzoek om het verbod te schorsen, beweren de gezinnen dat de maatregel "rechtstreeks invloed heeft op hun leven, omdat het voor hen niet toegelaten is om simpelweg naar het gebouw te gaan waarvan zij eigenaar zijn", schrijven beide kranten. Ze voegen toe dat het verbod niet in verhouding is, en benadrukken dat het niet gerechtvaardigd is om een onderscheid te maken tussen reizen naar bepaalde gebieden in België en reizen naar regio's in het buitenland. Er zijn namelijk gebieden in België waar de situatie ernstig is, en regio’s in het buitenland waar de situatie beter is.