Twee gevallen van trombose na vaccinatie AstraZeneca in ons land, “maar voorlopig geen oorzakelijk verband”

AstraZene­ca kondigt nieuwe vertragin­gen aan bij levering aan EU: “Tot 2 miljoen vaccins minder voor ons land in tweede kwartaal”

14:38 De leveringen van het coronavaccin van AstraZeneca aan de Europese Unie lopen nieuwe vertragingen op. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. Als reden wordt gewezen op exportbeperkingen. AstraZeneca zou volgens de plannen vanaf 1 april 4,6 miljoen dosissen moeten leveren aan ons land, maar we zouden nu naar verwachting minder dan de helft krijgen, zegt professor Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie aan VTM Nieuws. Ondertussen laat de taskforce ook weten dat “er geen enkele reden is om de vaccinatie met AstraZeneca in ons land stop te zetten.”