Twee ‘gamechangers’ in vaccinatiecampagne: “We winnen minstens twee weken nu”

2 maart De besmettingscijfers in Belgie stijgen niet meer zo snel als de voorbije dagen. Maar “we bevinden ons nog altijd in onrustig vaarwater, en het is niet duidelijk wanneer we weer in rustiger vaarwater zullen komen”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. Hij riep nogmaals op het aantal contacten te beperken en zoveel als mogelijk thuis te werken.