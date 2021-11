Twee doden en meer dan 200 ongevallen met elektrische steps in jaar tijd op Vlaamse wegen

Collectief Tegen Deelsteps hekelt rondslingerende steps in Antwerpen, stadsbestuur belooft nieuwe maatregelen

REPORTAGE. Chirurg en slachtoffers over de gevaren van de elektrische step: "Eén ritje zal wel geen kwaad kunnen, dacht ik”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde raadt steprijders aan om een helm te dragen. "Uit medische verslagen van de ongevallen blijkt dat mensen heel vaak over de kop gaan bij zo'n ongeval, of ze komen met hun hoofd op de boordsteen terecht, of ze lopen een gebroken onderkaak op."