Twee derde Vlamingen wil coronavaccinatie verplichten, meerderheid ook voorstander van coronapas voor café- en restaurantbezoek

Twee derde van de Vlamingen is voorstander van een algemene vaccinatieverplichting tegen het coronavirus. De eensgezindheid is zelfs nog groter als het gaat om de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel én het onderwijspersoneel. Een café- of restaurantbezoek gaat voor de meeste Vlamingen bovendien best gepaard met een vaccinatie- of testbewijs. Dat blijkt uit een peiling bij 1.000 Vlamingen door iVox in opdracht van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Extra versoepelingen zijn voor de meerderheid nog niet aan de orde.

Ons land wacht in tegenstelling tot Frankrijk voorlopig nog met de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel en wil eerst meer inzetten op sensibilisering en communicatie. Zo zullen de cijfers van de vaccinatiegraad in de verschillende zorginstellingen publiek worden gemaakt.

Toch blijkt een groot deel van de Vlamingen voorstander van een verplichting. Liefst 80,8 procent is akkoord dat het zorgpersoneel zich verplicht moet laten inenten, slechts 13,6 procent is tegenstander. Meer zelfs: 66,1 procent van de ondervraagden antwoordt ook positief op de vraag of we vaccinatie voor iederéén verplicht moeten maken. 28 procent ziet dat niet zitten.

Een verplicht vaccin voor het onderwijspersoneel, dat over anderhalve maand opnieuw voor de klas staat, kent ook heel wat voorstanders: 76,5 procent pleit ervoor, amper 17,5 procent is tegen.

Meerderheid wil coronapas voor horeca

Moeten we dan, zolang niet iedereen gevaccineerd is, met een coronapas werken om volledig gevaccineerden, negatief getesten of recent genezen Covid-patiënten meer mogelijkheden te bieden dan anderen?

Ja, zegt de Vlaming eveneens. Een verplichte pas voor bezoekers van de horeca, zoals die in Frankrijk over enkele weken wordt ingevoerd, vindt meer dan 62 procent van de Vlamingen effectief een goed idee. Een kleine 30 procent is tegen. En zeker voor evenementen van meer dan 1.000 toeschouwers vindt de overgrote meerderheid een coronapas een must: 82,2 procent antwoordt ja op de stelling of we daarvoor een certificaat moeten verplichten, slechts 12 procent zegt nee.

Versoepelen of verstrengen?

Nu de besmettingscijfers weer in stijgende lijn zitten, is de overgrote meerderheid van de Vlamingen van mening dat het sowieso nog niet het moment is om verder te versoepelen, integendeel. Slechts een kleine 12 procent van de ondervraagden vindt dat de coronamaatregelen zoals die vandaag gelden, verder versoepeld kunnen worden. 46 procent pleit ervoor de huidige maatregelen nog aan te houden, een dikke 42 procent pleit er zelfs voor om opnieuw te verstrengen.

64,5 procent vindt dan ook dat de versoepelingen van net voor de zomervakantie eigenlijk te ver zijn gegaan, 29,5 procent is het daar niet mee eens.

Slechts een minderheid gaat dan ook akkoord met de stelling dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over corona. Door de vaccinatiecampagne stijgen de ziekenhuis- en overlijdenscijfers niet meer evenredig mee met de besmettingen. Toch maakt slechts 34,6 procent van de ondervraagden zich geen zorgen. 60,4 procent maakt zich wel zorgen. Meer dan 63 procent gaat ervan uit dat we aan het begin van een vierde coronagolf staan, 59 procent denkt dat we in het najaar opnieuw in lockdown zullen moeten gaan.

Pukkelpop? Afgelasten of uitstellen

Een festival als Pukkelpop wordt dan ook best dit jaar volledig afgeschaft, vindt bijna 40 procent van de Vlamingen. 9 procent pleit voor uitstel, 11 procent voor een kleinere capaciteit. Slechts een kleine 11 procent vindt dat het festival in Kiewit eind augustus gewoon moet kunnen doorgaan zoals het nu gepland is, met 65.000 bezoekers die ofwel volledig gevaccineerd moeten zijn of zich zullen moeten laten testen.

Ook in gewone voetbalmatchen heeft de Vlaming nog niet veel zin, al zijn de meningen verdeeld over de maatregelen in de Jupiler Pro League. Slechts een kleine minderheid pleit voor uitstel van de wedstrijden “tot corona volledig weg is”, maar bijna een kwart wil de wedstrijden liefst zonder publiek zien gebeuren. Iets meer dan een kwart pleit voor extra afstand tussen de bubbels, met stadion die dus niet op volle capaciteit draaien.

Over exact één week gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start en toeschouwers zijn volgens de laatste stand van zaken weer welkom. Elke club mag zijn stadion voor één derde vullen, al buigt het Overlegcomité zich volgende week opnieuw over de evenementen en sportwedstrijden.

De coronamaatregelen volledig afschaffen kan voor veel Vlamingen pas als een nog groter deel van de bevolking gevaccineerd is. Bijna 40 procent pleit voor een vaccinatiegraad van minstens 90 procent op de hele bevolking, terwijl dat in Vlaanderen op dit moment nog maar ongeveer 73 procent is.

Sneller versoepelen in Vlaanderen

Ongeveer de helft van de Vlamingen vindt dat Vlaanderen sneller moet kunnen versoepelen dan Brussel en Wallonië als de Vlaamse vaccinatiecijfers hoger zijn. 39 procent is daarmee niet akkoord. Op dit moment is in Vlaanderen bijna 73 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, terwijl dat in Brussel bijna 63 procent is en in Brussel 46,5 procent.

Die sterke cijfers voor Vlaanderen geeft de regering en bevoegd minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) ook behoorlijk wat krediet, zo blijkt. Terwijl Beke de eerste maanden van de campagne veel kritiek te verwerken kreeg voor de toen logge vaccinatiecampagne, is nu meer dan 58 procent wel tevreden over de aanpak. 32,8 procent blijft erbij dat het beter had gekund.

Deze zomer op reis?

De vraag of we deze zomer op reis kunnen, krijgt een verschillend antwoord naargelang de bestemming. Zo zegt 41,5 procent geen buitenlandse reisplannen te hebben door corona, terwijl slechts 22,2 procent door corona geen plannen in het binnenland heeft. Bijna 32 procent is al in het buitenland geweest of heeft nog plannen, 46 procent is al in het binnenland geweest of heeft er nog plannen.

49 procent twijfelt wel aan zijn buitenlandse plannen door de stijgende cijfers, voor de binnenlandse reizen is dat 31 procent.

Over strengere controles voor reizigers bestaat er weinig twijfel: 90 procent vindt dat Belgische reizigers strenger moeten worden gecontroleerd bij terugkeer naar eigen land, 93,6 procent is van mening dat ook buitenlanders aan een strengere controle onderworpen moeten worden wanneer ze naar België reizen.

Over de peiling Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van DPG Media NV tussen 14 juli 2021 en 15 juli 2021 bij 1.000 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd en diploma en politiek stemgedrag. De maximale foutenmarge bij 1000 Vlamingen bedraagt 3,02 procent.