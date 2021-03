Twee derde Vlaamse 85-plussers kreeg al coronavaccin, drempel van 10 procent ingeënte Belgen overschreden

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen en bij uitbreiding België lijkt nu echt een versnelling hoger te schakelen. Elke dag komen er gemiddeld ongeveer 40.000 spuitjes bij, met op piekdagen meer dan 70.000. Alles bij elkaar is meer dan 10 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd. Van de 85-plussers, momenteel de belangrijkste doelgroep in Vlaanderen, is al 66,6 procent gevaccineerd.

Sciensano meldde vanmiddag bij zijn nieuwste update 71.234 nieuwe vaccinaties, een nieuw record. Het gaat daarbij van inentingen die de voorbije dagen zijn gezet, niet om spuitjes van één bepaalde dag. Het dagrecord ligt voorlopig nog op donderdag 18 maart, met bijna 72.000 spuitjes. Allicht zijn we gisteren wel over dat cijfer gegaan, maar zal dat pas in de loop van volgende week uit de registraties blijken door de grote vertraging in de meldingen.

Duidelijk is wel dat de vaccinatiecampagne meer en meer onder stoom komt. Meer dan 1,15 miljoen Belgen kregen nu al een of beide prikken van een van de drie coronavaccins. Daarmee is de drempel van 10 procent van de volledige bevolking gerond. Bijna 480.000 mensen onder hen zijn volledig gevaccineerd, 4,17 procent.

In Wallonië zijn procentueel gezien nu iets meer mensen gevaccineerd dan in Vlaanderen. De regio onder de taalgrens zit aan 10,53 procent van de inwoners die een of beide prikken heeft gekregen, tegenover 10,19 procent in Vlaanderen.

Ook Brussel maakt de laatste dagen wat inhaalbewegingen, en zit nu aan 7,25 procent. Het Brusselse gewest diende de voorbije weken wel tienduizenden spuiten toe aan zorgmedewerkers die in Vlaanderen of Wallonië wonen, en daarom ook bij de Vlaamse of Waalse cijfers geteld worden.

Twee derde Vlaamse 85-plussers gevaccineerd

De vaccinatiegraad bij de ouderen loopt ook stelselmatig op, aangezien er week na week meer 65-plussers welkom zijn in de vaccinatiecentra, naargelang de vaccinleveringen toekomen. In Vlaanderen is 66,6 procent of twee derde van alle 85-plussers minstens deels gevaccineerd.

Met de vaccins die gisteren en vandaag nog zijn en worden gezet maar nog niet in de statistieken zitten, zal dat in realiteit bovendien nog wat meer zijn. Volgende week moet ook de categorie van de zeventigers beginnen oplopen. Tegen 19 april moet in Vlaanderen elke 65-plusser die dat wil een vaccin gekregen hebben.

Overschot?

Over de “voorraad in de vriezers” is de voorbije weken al bijzonder veel inkt gevloeid. Maar dat er 600.000 vaccins onbestemd in vriezers liggen te wachten, klopt in elk geval niet. Op dit moment bedraagt het verschil tussen geleverde en toegediende vaccins nog 479.000 stuks, maar daar zitten er ten eerste al tienduizenden bij die de voorbije dagen wel al zijn toegediend, maar nog niet geteld.

Ook is er een noodstock van 11.000 vaccins voor het geval dat een transport bijvoorbeeld een ongeluk zou krijgen, en worden er voor Moderna enkele tienduizenden vaccins in voorraad gehouden voor de tweede prik. Die producent levert slechts om de twee weken vaccins in kleine aantallen, daarom wordt er een voorraad opzij gelegd.

De rest van de ‘overschot’ is allemaal ingepland voor de komende week of weken toe te dienen, verzekert de taskforce Vaccinatie. Overigens is bij de 2,11 miljoen geleverde vaccins al de Pfizer-levering van 177.000 stuks van maandag en de kleine 30.000 van AstraZeneca van woensdag geteld. Dat die nog niet allemaal in een arm verdwenen zijn, is logisch.

Waar staan we in Europa?

Met de versnelling springt België opnieuw enkele plaatsen hoger in de lijst van Europese landen en zitten we ondertussen in de betere middenmoot wat eerste dosissen betreft. We doen het op dit moment net beter dan Zweden, Griekenland en Italië, en staan net onder Frankrijk, Tsjechië en Ierland.

