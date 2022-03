Twee depots PostNL nog verzegeld na inval politie: dit moet je doen als je pakje er nog ligt

Leuven Bijna 700 personeels­le­den onderteke­nen open brief aan rector Sels na dossier grensover­schrij­dend gedrag: “Enorm ontgoo­cheld in de reactie van KU Leuven”

Honderden medewerkers van de KU Leuven hebben door het ondertekenen van een open brief hun ongenoegen geuit over de aanpak van rector Luc Sels in een dossier van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit. In een reportage van Pano getuigden veertien doctoraatsstudenten aan de KU Leuven dat een professor aan de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen zich jaren schuldig gemaakt zou hebben aan seksistische uitspraken, pesterijen en vernederingen. “De brief en ons gesprek tonen aan dat er nog werk is maar sterken me ook in mijn overtuiging dat we de juiste stappen aan het zetten zijn”, aldus Rector Luc Sels.

