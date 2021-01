Twee collaborateurs in ‘eregalerij’: Groen vraagt excuses namens parlement voor themanummer ‘Newsweek’

Om haar verjaardag te vieren ging het Vlaams Parlement voor een speciale editie in zee met ‘Newsweek’. Het feestnummer van het magazine zorgde de voorbije dagen echter voor wat ophef. Die ontstond vooral na een artikel van ‘De Standaard’-journalist Marc Reynebeau. Hij merkte op dat er twee notoire collaborateurs, August Borms en Staf De Clercq, vermeld staan in een soort 'eregalerij' van de Vlaamse emancipatie.

“Tendentieus artikel in Vlaamse krant”

Het Vlaams Parlement liet al weten de opschudding te betreuren. In een mededeling op de website staat dat "de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant".

“Er is nergens sprake van een eregalerij, hun duister verleden wordt nergens verheerlijkt of geminimaliseerd”, klinkt het. “Ze zijn opgenomen in een lijst met Vlaamse koppen die de emancipatie van een volk vorm gaven. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden.”

“Liever op boodschapper schieten?”

Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij Marc Reynebeau. Hij vroeg zich op Twitter af of er liever op de boodschapper geschoten wordt.

De Groen-politici in het parlement dringen nu aan op excuses in naam van het parlement voor de twee foto's van collaborateurs. "Dit is fout. We willen dan ook dat dit erkend wordt en er excuses volgen aan iedereen die hierdoor gekwetst werd", klinkt het. Björn Rzoska wijst erop dat het Vlaams parlement in 2002 een resolutie goedkeurde waarmee het expliciet afstand nam van de collaboratie in de jaren 1930-1945.