Twee Belgische strijders omgekomen in Oekraïne volgens Russisch ministerie van Defensie

Het gerecht onderzocht de afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kindjes die mogelijk gelinkt zijn aan een incident in een crèche. Dat blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie over de problemen bij de kinderopvang in het Vlaams Parlement, zei Freya Saeys (Open VLD) in De Ochtend op Radio 1. Dit jaar zijn er tot gisteren al 130 gevaarsituaties in crèches gemeld, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van agentschap Opgroeien.

14:14