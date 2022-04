Twee Belgische records op kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien: “Ongelooflijk leuk dat ik naar de wereldfinale ga! Ik doe m'n best om ons land trots te maken."

Gare Maritime in Brussel hostte gisteren de Belgische finale van Red Bull Paper Wings, het officiële wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes gooien. Hannes Deweer gooide zijn papieren vliegtuigje maar liefst 48,5 meter ver en Dries Feremans kon z’n vliegtuigje ruim 16 seconden in de lucht houden. Goed voor twee nieuwe Belgische records.

De eerste editie van de Red Bull Paper Wings dateert al van 2006. Het concept is eenvoudig: je vouwt een vliegtuigje met een vel A4-papier en kan daarmee deelnemen in twee disciplines: ‘Longest Distance’ en ‘Longest Airtime’. De ‘Qualiflyers’ voor de Belgische finale van Red Bull Paper Wings in Antwerpen, Brussel, Leuven, Louvain-la-Neuve en Gent telden samen bijna 1000 inschrijvingen. De top drie in elke categorie stootte door naar de nationale finale in Gare Maritime in Brussel. Die nationale finale vond donderdag plaats, en daar werden drie piloten tot Belgisch kampioen papieren vliegtuigjes gooien gekroond.

Hannes Deweer uit Deerlijk gooide z’n vliegtuigje 48,5 meter ver en heeft daarmee een nieuw Belgisch record voor ‘Longest Distance’ te pakken. “Ik ben verbaasd over mezelf! Ik heb helemaal geen ervaring met papieren vliegtuigjes vouwen en dit is de eerste keer dat ik deelneem aan Red Bull Paper Wings”, vertelt Deweer. Voor het event deed hij wel wat opzoekwerk naar hoe je het beste papieren vliegtuigje vouwt. “De techniek is vooral om heel strak te vouwen, een korte aanloop te nemen en dan zo hard als je kan te gooien. En dat heeft dus gewerkt”, aldus Deweer.

Ook Belgisch record in ‘Longest Airtime’

Dries Feremans uit Turnhout, die bij de vorige editie nog de prijs voor ‘Longest Distance’ in de wacht sleepte maar deze keer net naast die prijs greep, kon z’n vliegtuigje 16,09 seconden in de lucht houden en nam de prijs voor ‘Longest Airtime’ mee naar huis. Hij zorgde ook voor een tweede Belgisch record. “Voor de categorie ‘Longest Airtime’ had ik niet speciaal geoefend, dus toen mijn vliegtuigje 16 seconden in de lucht bleef, was ik zelf enorm verbaasd. Ik ben ongelooflijk blij dat ik toch nog mee kan naar de wereldfinale. En daar ga ik vol voor de wereldtitel”, zegt Feremans. Tibo Wiels uit Brussel werd dan weer gekroond tot winnaar van de ‘Aerobatics Challenge’ op TikTok.

Deweer, Feremans en Wiels zullen samen onze Belgische eer verdedigen tijdens de de Red Bull Paper Wings World Final in Hangar-7 in het Oostenrijkse Salzburg op 13 en 14 mei. Ze nemen het dan op tegen deelnemers uit alle uithoeken van de wereld. De drie piloten kunnen daar de wereldtitel winnen, maar ook een unieke vliegervaring met de beroemde Flying Bulls.