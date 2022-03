Twee agentes dienen klacht in tegen collega: “Hij deed iets in ons drankje”

“Dat deed inderdaad plots de ronde in het korps”, bevestigt korpschef Yves Bogaerts. “Van zodra ik op de hoogte ben gebracht van deze feiten, is er op mijn vraag onmiddellijk een proces verbaal opgesteld tegen de betrokken inspecteur”, zegt Yves Bogaerts. “Er is ook meteen een tuchtprocedure opgestart en een voorstel tot ordemaatregel om te bekijken of een schorsing zich opdringt. Dat zegt niets over schuld of onschuld, dat is in het belang van de dienst en de betrokkenen. Maar grensoverschrijdend gedrag - als het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden - wordt vanzelfsprekend niet getolereerd.”