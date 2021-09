Twee agenten tijdlang gegijzeld door 30 jongeren in Brussel

Volkswagen schikt dieselgate-za­ken in twee Amerikaan­se staten

20:51 De Duitse autobouwer Volkswagen is tot akkoorden gekomen om dieselgate-disputen in twee Amerikaanse staten bij te leggen. In beide staten betaalt VW 280 dollar (ongeveer 240 euro) per betrokken voertuig. Het kost de autobouwer 1,15 miljoen dollar (983.000 euro) in New Hampshire en 357.280 dollar (305.240 euro) in Montana, zo maakte hij vandaag bekend. De staten hadden beduidend hogere bedragen gevorderd.