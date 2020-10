Tv-presentator Stéphane Pauwels veroordeeld tot 30 maanden cel voor diefstal met geweld

De gewelddadige homejacking waarvoor Pauwels en Colassing werden veroordeeld, deed zich voor in maart 2017 in het Waals-Brabantse Lasne, bij de ex-vriend van Colassin. Volgens het parket wilden Pauwels en zijn vriendin het slachtoffer een lesje leren, omdat die haar zou lastiggevallen hebben. Ze zouden daarom aan Jamal Ennif, een vierde beklaagde, opdracht gegeven hebben om daarvoor een team samen te stellen. Als beloning zouden ze de buit krijgen.

Pauwels hield vol dat hij geen schuld had aan de homejacking, maar volgens de rechtbank wist hij wel degelijk dat de daders zichzelf een beloning zouden toekennen. In het vonnis benadrukte de rechtbank het bekrompen gedrag van Pauwels, maar hield ze er ook rekening mee dat de feiten hem boven het hoofd waren gegroeid, ook al had hij ze kunnen voorzien.

Volledig scherm Stéphane Pauwels (rechts) en zijn advocaat Sven Mary. © BELGA

Vanessa Colassin van haar kant speelde de sleutels door van het huis, en gaf het plan ervan. Een plan dat later bij Farid Hakimi werd aangetroffen. Colassin kreeg 3 jaar met uitstel, voor dezelfde feiten als Pauwels. Beiden werden ook schuldig bevonden aan het bezit van cocaïne. Wel is Pauwels vrijgesproken voor belemmering van het onderzoek.

Farid Hakimi op zijn beurt, die terechtstond voor een waslijst aan homejackings in Waals-Brabant en Henegouwen tussen 2015 en 2017, kreeg 14 jaar cel. Nochtans had het parket 20 jaar tegen hem gevorderd. Hij werd vrijgesproken voor meer dan de helft van de feiten die hem ten laste waren gelegd. De rechtbank beschouwde hem als de leider van een criminele organisatie die diefstallen met geweld pleegde in het drugsmilieu en cocaïne dealde.

Hakimi’s gsm-signaal werd in de nacht van de feiten in Lasne gedurende 16 minuten opgevangen door een gsm-mast in de buurt van het huis. Het parket eiste de onmiddellijke aanhouding van Hakimi, die vrij was onder elektronisch toezicht.

Volledig scherm Farid Hakimi. © BELGA

