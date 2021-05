Tussentijd voor AstraZeneca-prikken ook voor risicopatiënten inkorten? “Op dit moment praktisch niet haalbaar”, zegt Beke

Er komt veel kritiek op de beslissing om de tussentijd tussen twee AstraZeneca-prikken enkel in te korten voor wie nog geen eerste prik kreeg of nog niet is uitgenodigd. Want in de praktijk wil dat zeggen dat de risicopatiënten net als allerlaatste in de rij volledig gevaccineerd zullen zijn. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) begrijpt het ongenoegen, maar zegt dat het praktisch niet anders kan.

Twee weken geleden werd beslist dat de tussentijd tussen de twee inentingen van het AstraZeneca-vaccin ingekort zou worden van 12 naar 8 weken. Op die manier kan de vaccinatiecampagne in de praktijk al midden augustus afgerond worden, in plaats van begin september. Maar, zo werd er meteen bijgezegd: het zou enkel gelden voor wie nog geen eerste prik had gekregen, en zelfs ook voor wie nog niet was uitgenodigd. Concreet gaat het in Vlaanderen om iedereen die vanaf maandag 31 mei gevaccineerd wordt met AstraZeneca.

Laatste in de rij

Daar kwam meteen veel kritiek op: in de praktijk betekent het namelijk dat de risicopatiënten die de voorbije drie weken en ook vandaag nog met AstraZeneca gevaccineerd worden, pas als allerlaatste volledig ingeënt zullen zijn.

Wie bijvoorbeeld als risicopatiënt vrijdag een eerste prik krijgt, wordt op 20 augustus terug verwacht voor zijn tweede prik. Niet-risicopatiënten onder de 65 jaar die komende maandag een eerste AstraZeneca-prik krijgen, mogen al op 26 juli terugkeren en zullen dus sneller volledig beschermd zijn. En dat terwijl de risicopatiënten net meer gevaar lopen bij een coronabesmetting dan niet-risicopatiënten.

Daar komt dan nog eens bij dat AstraZeneca niet meer gebruikt wordt onder de 41 jaar, en iedereen daaronder sowieso een vaccin met een korter interval krijgt (vijf weken bij Pfizer en vier weken bij Moderna). Jongeren die Johnson & Johnson zullen krijgen, zijn er zelfs helemaal meteen van af, zónder tweede prik.

“Geen voldoende leveringszekerheden”

De risicopatiënten lijken dus wel het slechtste af van iedereen, terwijl het net de bedoeling was hen eerst te beschermen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zei vanmiddag in het Vlaams parlement de kritiek te begrijpen, maar gaf aan dat er verschillende praktische en logistieke obstakels zijn om ook het tweede vaccinatiemoment van wie al eerder een eerste prik kreeg, op te schuiven.

“Als we zouden zeggen dat we het voor iedereen zouden inkorten, zou dat een gigantische logistieke operatie zijn. Wie al een eerste prik kreeg, krijgt daar bijvoorbeeld geen aparte uitnodiging voor de tweede prik bij (en zou dus apart opnieuw verwittigd moeten worden, red.) Dat logistiek organiseren zou dus absoluut niet gemakkelijk zijn, ook niet voor de vaccinatiecentra.”

De belangrijkste reden is volgens Beke echter dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de nieuwe leveringen van AstraZeneca. Er is enkel een grote levering van deze week bekend, maar verder niets meer. “En we willen ondertussen wel alles inzetten om iedereen de kans te geven een eerste prik te krijgen. Als we het interval voor iedereen zouden inkorten en daarvoor een paar honderdduizend vaccins moeten inzetten, dan kunnen we die niet meer geven aan mensen om een eerste prik te krijgen. Dat zou niet in verhouding staan: je zou dan mensen wel de kans geven een tweede prik te krijgen, maar tegelijkertijd geef je andere mensen niet meer de kans een eerste prik te krijgen.”

Volgens de minister is er lang over de kwestie “getobd”, maar kan het echt niet anders. “Het is een logische vraag, en we hebben hier lang over nagedacht. Maar we kunnen op dit moment voor AstraZeneca niet verder kijken dan de maand mei. Dat maakt dat we vandaag niet op die zeer begrijpelijke vraag kunnen ingaan.”

“72 procent van de risicopatiënten gevaccineerd, bijna iedereen is uitgenodigd”

Van de ruim 1,5 Belgische miljoen risicopatiënten is ondertussen meer dan 72 procent een eerste keer gevaccineerd. De overgrote meerderheid ontving bovendien een uitnodiging, meldt de Taskforce Vaccinatie in een persbericht. “Nog slechts een 6.000-tal personen, van wie ongeveer 4.500 in Vlaanderen, moeten worden uitgenodigd, en dat zal eerstdaags gebeuren. De bedoeling is dat we tegen begin juni voor de eerste prik een vaccinatiegraad van 80 procent bereiken.”

Wie niet op de prioritaire lijst staat op MyHealthViewer, kan zich daar nog door laten opzetten via de huisarts, zegt de Taskforce. “Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts. Als de huisarts van oordeel is dat je inderdaad een risicopatiënt bent, kan die je toevoegen aan de lijst.”

Overigens blijkt dat ondertussen ook bijna 19.000 zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd zijn. Zij krijgen immers onmiddellijke voorrang, zelfs vóór de risicopatiënten. “Ben je zwanger? Vraag dan aan je huisarts om je toe te voegen op de lijst”, zegt de Taskforce nog.

