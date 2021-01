Tussen ster en corona. Team ‘The Jane’** snakt naar heropening: “Wij willen zo snel mogelijk weer knallen”

OVERZICHT. Minder dan 1.600 nieuwe besmettin­gen per dag, ziekenhuis­op­na­mes dalen minder snel

4 januari Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft in België dalen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. In de week vanaf 25 tot en met 31 december kwamen er per dag gemiddeld net geen 1.589 nieuwe besmettingen bij. Het gaat om een daling met 27 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. De daling in de ziekenhuisopnames is minder uitgesproken.