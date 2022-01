Turnhouts burgemeester Paul Van Miert (N-VA) over de meest bewogen 24 uur van zijn leven: “Mijn klop gaat nog komen, vrees ik”

Paul Van Miert – burgemeester van Turnhout sinds 2018, parlementslid en neef van wijlen Karel Van Miert – had vrijdagochtend eerst niet door dat er om 8.15 uur, nota bene op 250 meter van zijn deur, een gasontploffing was gebeurd. Hij stond in zijn keuken meloenen te snijden. Voor de fruitsla, die op oudejaarsavond na de gourmet op tafel zou komen. Het plan was dat zijn ouders de overgang van oud naar nieuw bij hem en zijn vrouw zouden komen vieren. Zijn telefoon stond op stil en hij had stevige metal van In Flames in de oren.